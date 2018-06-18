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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 21:21 18.06.2018 - 21:21

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Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, четыре человека получили ранения в понедельник в результате стрельбы в шведском городе Мальме, сообщает местный телеканал SVT со ссылкой на полицию.

"Несколько человек госпитализированы... мы не можем прокомментировать состояние из здоровья на данный момент", - приводит телеканал слова представителя местной полиции Фредрика Братта.

По информации местных СМИ, вооруженный неизвестный в центральной части города открыл стрельбу по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на матче проходящего в России Чемпионата мира по футболу.

В сообщении SVT отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли дороги в районе места происшествия. Идут поиски стрелявшего.

1ла ар

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