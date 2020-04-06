Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 9:08

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, продолжает работать з больницы, сообщил в понедельник журналистам британский министр по делам местного самоуправления Роберт Дженрик.

По его словам, премьер "продолжает принимать активное участие в работе правительства".

Ранее сообщалось, что Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу.

Ожидается, что там Джонсон пройдёт медобследование и сдаст анализы.

"Речь идёт о мере предосторожности, так как у премьер-министра все ещё наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз", - сказал ранее представитель главы правительства.

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