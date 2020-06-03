Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 5:37

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Американское агентство Associated Press (АР) распространило информацию, в которой со ссылками на имеющиеся в ее распоряжении данные утверждается, что сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе внутренних мероприятий проявляли недовольство задержкой получаемой из Пекина информации по коронавирусу.

Агентство пишет, что ВОЗ "публично неоднократно хвалила Китай за быстрое предоставление данных о новом коронавирусе".

"Но за кулисами это была совсем другая история: значительная задержка Китаем данных и серьезное разочарование среди должностных лиц ВОЗ тем, что они не получали информацию, необходимую им для борьбы с распространением смертельного вируса", - пишет агентство.

По утверждению Associated Press, "согласно десяткам интервью и внутренних документов ВОЗ", Китай больше недели скрывал информацию о коронавирусе после того, как три китайские правительственные лаборатории полностью расшифровали информацию о новом коронавирусе.

Так, представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа якобы заявлял, что получает информацию "лишь за 15 минут до того, как она появлялась в эфире центрального телевидения Китая", пишет агентство.

По мнению АР, причиной стал "жесткий контроль над информацией внутри китайской системы общественного здравоохранения".

Наблюдатели обратили внимание на то, что сообщение АР появилось вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а приведенные АП претензии совпали с обвинениями Трампа в адрес Китая.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения", - заявил Трамп журналистам 29 мая.

Он также сказал, что "Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе, это позволило инфекции распространиться по всему миру и привело к глобальной пандемии, которая стоила сотен тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру".

1гк бм

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