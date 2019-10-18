Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 21:42

Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - В Управлении Верховного комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) ООН в пятницу сообщили, что в некоторых районах Сирии на границе с Турцией продолжаются обстрелы и столкновения, сотни сирийцев бегут в Ирак.

"Несмотря на заявление о прекращении огня, сегодня (в пятницу) утром продолжала поступать информация об обстрелах и периодических вооруженных столкновениях в районе Рас-эль-Айн; вместе с тем, как сообщается, ситуация в других местах спокойная", - сказал представитель Управления по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке на брифинге в Женеве.

Пресс-секретарь УВКБ Андрей Махесич подтвердил, что пятый день подряд сотни людей продолжают прибывать в Ирак с северо-востока Сирии. Лишь прошлой ночью сирийско-иракскую границу пересекли порядка 730 беженцев. За четыре предыдущих дня в Ирак перебрались 1,6 тыс. сирийцев.

УВКБ вновь призвало все стороны конфликта обеспечить безопасность мирного населения Сирии и объектов гражданской инфраструктуры, а также предоставить гуманитарным работникам беспрепятственный доступ к прибывающим переселенцам.

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