Несмотря на угрозы во всем мире, надежда на лучшее остается - генсек ООН

Нью-Йорк (ООН). 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в новогоднем поздравлении, адресованном жителям Земли, заявил, что, несмотря на сохраняющиеся в мире угрозы и опасности, в нем все еще есть место надежде.

"В прошлом году я говорил об угрозах высокого уровня, и опасности, о которых я упоминал, все еще существуют. Это тревожные времена для многих людей, наш мир пытается пройти тест на стрессоустойчивость..., но поводы для надежды всегда остаются", - заявил А.Гутерриш в видеообращении, размещенном в Твиттере.

"Изменения климата все еще проходят быстрее, чем мы к ним приспосабливаемся, усугубляются геополитические разногласия, что делает урегулирование конфликтов все более сложным. Рекордное число людей снимаются с мест в поисках безопасности и защиты, растут неравенство и нетерпимость, в то время как уровень доверия снижается", - отметил он.

В то же время он упомянул положительные достижения последнего года - начало переговоров по мирному урегулированию в Йемене, новый миграционный пакт, успехи в противодействии климатическим изменениям.

"Когда международное сотрудничество приносит плоды - выигрывает весь мир... Я желаю вам и вашим семьям мирного и здорового Нового года", - сказал А.Гутерриш.

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