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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 17:27 28.09.2018 - 17:27

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Китая Ван И выступил в пятницу с призывом к сторонам соблюдать условия Совместного всеобхемлющего плана действий

"В случае невыполнения условий договора о нераспространении, будет подорван авторитет Совета безопасности ООН, а мир и стабильность в регионе и во всем мире будут поставлены под угрозу",- сказал он на заседании Генассамблеи ООН.

"Такой сценарий не нужен никому и Китай настоятельно призывает стороны продолжать выполнять план действий", - добавил он.

СВПД был подписан Ираном и "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. Ранее в этом году США объявили о выходе из этой сделки.

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