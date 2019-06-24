Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Россию за помощь в поисках останков павших израильских солдат.
На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в понедельник он сказал, что никогда не забудет состоявшуюся в апреле в Москве "трогательную церемонию" передачи останков танкиста Захарии Баумеля, найденных российскими военными на территории Сирии.
"Это тронуло сердца всех граждан Израиля... Я хочу еще раз через вас поблагодарить правительство России и президента (РФ Владимира) Путина за все усилия, которые вы предпринимаете для возвращения останков наших солдат", - сказал премьер-министр.
В ходе двухдневного визита в Израиль Патрушев встретится со своими израильским и американским коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном, в том числе в трехстороннем формате. Основной темой переговоров станет, как ожидается, ситуация в Сирии.
др