Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 15:13

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Россию за помощь в поисках останков павших израильских солдат.

На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в понедельник он сказал, что никогда не забудет состоявшуюся в апреле в Москве "трогательную церемонию" передачи останков танкиста Захарии Баумеля, найденных российскими военными на территории Сирии.

"Это тронуло сердца всех граждан Израиля... Я хочу еще раз через вас поблагодарить правительство России и президента (РФ Владимира) Путина за все усилия, которые вы предпринимаете для возвращения останков наших солдат", - сказал премьер-министр.

В ходе двухдневного визита в Израиль Патрушев встретится со своими израильским и американским коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном, в том числе в трехстороннем формате. Основной темой переговоров станет, как ожидается, ситуация в Сирии.

др

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