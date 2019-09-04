Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 17:01

Иерусалим. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре посетит Россию, сообщил в четверг интернет-сайт израильского издания "Джерузалем пост" со ссылкой на его канцелярию.

По данным газеты, Нетаньяху рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Это сообщение поступило после того, как Нетаньяху отменил запланированный на понедельник однодневный визит в Индию, причиной чего была названа "ситуация с расписанием", отмечает "Джерузалем пост".

Между тем, о дате визита Нетаньяху в Россию газета не сообщает.

"Джерузалем пост" подчеркивает, что наблюдатели рассматривают предвыборную встречу с Путиным как попытку Нетаньяху заручиться поддержкой русскоговорящих избирателей в Израиле и переманить их из рядов сторонников партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

Нетеньяху встречался с Путиным в апреле, за пять дней до прежних выборов - тогда он поблагодарил президента России за содействие в возвращении на родину останков сержанта армии обороны Израиля Захари Баумеля, напоминает "Джерузалем пост".

1ар бп

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