Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 13:49

Иерусалим. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу выразил надежду на соблюдение прекращения огня между сирийскими курдами и турецкими силами на границе Турции и Сирии, сообщают западные СМИ.

"Мы надеемся, что все будет хорошо", - заявил он журналистам, комментируя сообщения о согласии Турции и курдов приостановить боевые действия.

Говоря о встрече с госсекретарем США Майком Помпео, состоявшейся в пятницу утром, Нетаньяху отметил, что они обсудили "разнообразные вызовы, с которыми мы вместе сталкиваемся" в регионе, а также усилия по укреплению связей между США и Израилем.

"Ближний Восток - это море неприятностей и турбулентности", - сказал Нетаньяху, его цитирует Times of Israel.

Переговоры Нетаньяху и Помпео в Иерусалиме продолжались два часа.

Помпео со своей стороны назвал продуктивной встречу с Нетаньяху и заявил, что они обсуждали, каким образом гарантировать стабильность на Ближнем Востоке.

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

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