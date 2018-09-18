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*** Израиль предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля с информацией о сбитом самолете

*** Израиль продолжит бороться против иранского присутствия в Сирии и против передачи вооружений "Хезболле"

Иерусалим.18 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского самолета Ил-20, сообщает во вторник израильский "Десятый канал"

"Нетаньяху поговорил по телефону с Российским президентом Путиным и выразил сожаление в связи с гибелью 15 членов экипажа российского самолета, сбитого возле Сирии", - написал в Twitter журналист этого телеканала Барак Равид.

Также в ходе разговора, по данным израильских СМИ, Б.Нетаньяху заявил В.Путину, что Израиль готов бороться против военного присутствия Ирана в Сирии и против попыток Ирана передать вооружение военизированной шиитской организации "Хезболла".

Кроме того, в разговоре премьер Израиля предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля, чтобы тот передал всю необходимую информацию по инциденту.

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Интерфакс