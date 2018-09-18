Нетаньяху выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ил-20, возложил вину за инцидент на Сирию - израильские СМИ
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*** Израиль предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля с информацией о сбитом самолете
*** Израиль продолжит бороться против иранского присутствия в Сирии и против передачи вооружений "Хезболле"
Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского самолета Ил-20, сообщает во вторник израильский "Десятый канал".
"Нетаньяху поговорил по телефону с Российским президентом Путиным и выразил сожаление в связи с гибелью 15 членов экипажа российского самолета, сбитого возле Сирии", - написал в Twitter журналист этого телеканала Барак Равид.
Б.Нетаньяху возложил вину за инцидент с самолетом на Сирию, отмечает журналист.
Также в ходе разговора, по данным израильских СМИ, Б.Нетаньяху заявил В.Путину, что Израиль готов бороться против военного присутствия Ирана в Сирии и против попыток Ирана передать вооружение военизированной шиитской организации "Хезболла".
Кроме того, в разговоре премьер Израиля предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля, чтобы тот передал всю необходимую информацию по инциденту.
Израильский премьер подчеркнул важность поддержания координации в сфере безопасности между Россией и Израилем.
Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих.
Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.
В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск.
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Интерфакс