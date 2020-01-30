Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 10:50

Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг положительно отозвался о проведенной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Важная рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Отношения между Израилем и Россией никогда раньше не были столь хорошими и прочными. Спасибо Вам, президент Путин!" - написал Нетаньяху в своем твиттере.

Твит опубликован на русском языке.

Ранее сообщалось, что лидеры стран планировали обсудить предлагаемый лидером США Дональдом Трампом план ближневосточного урегулирования и развитие событий в дипломатической сфере.

Накануне Нетаньяху поблагодарил российского президента за помилование израильтянки Наамы Иссахар.

Премьер Израиля прибыл в Россию для встречи с Путиным 29 января.

1ви ар ав

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