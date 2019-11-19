Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 17:35

Иерусалим. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал законопроект, который распространяет суверенитет Израиля на еврейские поселения на территории Иорданской долины, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление члена партии "Ликуд".

"Законопроект получил полную поддержку премьер-министра", - заявила член партии Шарин Хаскель, которая внесла законопроект на рассмотрение несколько недель назад.

Хаскель заявила, что процесс рассмотрения законопроекта необходимо ускорить и призвала парламентариев из других партий присоединиться к партии "Ликуд" и поддержать его.

Накануне глава госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.

Незадолго до выборов 17 сентября Нетаньяху заявил, что он собирается распространить суверенитет на долину, если переизберется на пост премьера страны. После этого заявления премьера Хаскель подготовила соответствующий законопроект.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

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