Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 19:13

Иерусалим. 13 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо осужденной в России и отбывающей срок в тюрьме израильтянке Нааме Иссасхар, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Наш народ всегда выделялся своей традицией взаимной поддержки - мы не оставляем на произвол судьбы, и в вашем случае это также будет так", - написал он.

"Государство Израиль предпринимает нескончаемые попытки, чтобы вернуть вам свободу. Мы все единодушно ожидаем скорой встречи с вами", - добавил Нетаньяху.

По данным офиса Нетаньяху, Иссасхар должна была получить письмо накануне вечером.

26-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 грамм гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке.

Она отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле она признала только факт обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

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