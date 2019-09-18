Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 17:39

Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за ситуации с парламентскими выборами принял решение не ехать в Нью-Йорк на следующей неделе и не выступать перед Генассамблеей ООН, сообщает в среду издание "Гаарец" со ссылкой на офис премьера.

Вместо Нетаньяху на Генассамблее должен будет выступить глава МИД Израиля Исраэль Кац, отмечает издание "Гаарец".

Ранее в среду сайт Центральной избирательной комиссии Израиля сообщил, что после подсчета 60,28% голосов оппозиционная партия "Кахоль-лаван" Бенни Ганца набирает чуть больше голосов, чем партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Так, по итогам подсчета 3,83 млн голосов к 11:39 по местному времени (совпадает с московским), у "Кахоль-лавана" 26,34% голосов, а у "Ликуда" - 25,68% голосов.

Неофициально подсчитаны уже 96,9% голосов, их СМИ представляют не в процентной составляющей, а в виде распределенных мест в Кнессете. По данным телерадиовещательной корпорации "Кан" "Кахоль-лаван" и "Ликуд" получают по 32 места в парламенте.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!