Иерусалим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры Израиля и России Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Иране, Сирии, а также ситуацию вокруг израильтянки Наамы Иссахар, сообщает интернет-портал израильской газеты Jerusalem Post.
В сообщении газеты отмечается, что израильский премьер призвал президента России освободить Нааму Иссахар.
Нетаньяху и Путин также обменялись праздничными поздравлениями, отмечает издание.
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