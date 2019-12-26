Иерусалим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры Израиля и России Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Иране, Сирии, а также ситуацию вокруг израильтянки Наамы Иссахар, сообщает интернет-портал израильской газеты Jerusalem Post.

В сообщении газеты отмечается, что израильский премьер призвал президента России освободить Нааму Иссахар.

Нетаньяху и Путин также обменялись праздничными поздравлениями, отмечает издание.

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