Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 17:19

Иерусалим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры Израиля и России Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Иране, Сирии, а также ситуацию вокруг израильтянки Наамы Иссахар, сообщает интернет-портал израильской газеты Jerusalem Post.

В сообщении газеты отмечается, что израильский премьер призвал президента России освободить Нааму Иссахар.

Нетаньяху и Путин также обменялись праздничными поздравлениями, отмечает издание.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссасхар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 грамм гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке.

Она отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле она признала только факт обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

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