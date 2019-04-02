Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 10:06

Иерусалим. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление офиса Б.Нетаньяху.

Встреча запланирована на четверг.

В прошлый раз оба лидера встречались в Москве в конце февраля 2019 года. По итогам переговоров Б.Нетаньяху тогда сообщил, что достиг договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров В.Путина и Б.Нетаньяху "обсуждались различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон".

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