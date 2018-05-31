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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 13:48 31.05.2018 - 13:48

Иерусалим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2011 году отдал приказ Вооруженным силам страны готовиться к нанесению удара по Ирану в течение 15 дней, сообщил бывший глава израильской разведки "Моссад" Тамир Пардо.

Как передает в четверг израильское издание Ynetnwes, Т.Пардо рассказал в интервью израильскому телевидению, что приказ был отдан "не в рамках учений".

Бывший глава Моссад отметил, что после того, как приказ был отдан, он консультировался с юридическими консультантами разведслужбы. При этом Т.Пардо не объяснил, что произошло после этого.

Издание отмечает, что ему не удалось получить комментарий канцелярии премьер-министра.

Израиль рассматривает Иран как источник угрозы национальной безопасности и существованию и убежден, что Тегеран не оставил планов создать ядерное оружие.

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