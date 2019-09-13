Иерусалим. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на встречах накануне в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу достиг целей в вопросах обеспечения безопасности еврейского государства.

Нетаньяху сказал израильским журналистам, что во время этих двух встреч, которые проходили в городе Сочи и продолжались в общей сложности пять часов, "мы подробно остановились на вопросах безопасности".

"Это - тонкая и детальная работа, и всегда задаётся вопрос: будет ли сохранена наша свобода действий? Эти встречи являются рабочими встречами, когда на стол выкладываются карты, обновляется разведывательная информация, происходит обмен стратегически важными данными, чтобы мы могли действовать...", - заявил премьер. Он подчеркнул, что "цели достигнуты", сообщил в пятницу израильский новостной сайт Седьмой канал.

Накануне Нетаньяху заявил в видеообращении, что его переговоры с российскими руководителями сосредотачиваются на том, чтобы обеспечить "свободу передвижения наших сил, работающих над тем, чтобы не допустить того, чтобы Иран получил плацдарм в нашем регионе".

На встрече с президентом РФ премьер заявил, что Израиль не намерен мириться с угрозой со стороны Ирана.

"Согласование между нашими военными всегда очень важно. Это особенно важно в это время, потому что за последний месяц мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас, для того, чтобы расположить там ракеты", - сказал Нетаньяху.

"Мы не готовы мириться с этой угрозой, и поэтому мы вынуждены действовать. И в этой ситуации еще тем более важен тот диалог, который мы ведем. И я уверен, что мы будем это обсуждать и на нашей встрече", - отметил премьер Израиля.

Нетаньяху также сообщил израильским журналистам, что не услышал от президента РФ осуждения его намерений в случае победы на парламентских выборах 17 сентября распространить суверенитет на Иорданскую долину и ряд территорий к северу от Мертвого моря.

"Не было никакого осуждения. Я сказал ему, что это невозможно сравнивать: стратегическая глубина России в тысячу раз превышает стратегическую глубину Израиля. В ответ он только улыбнулся, но ни осуждения, ни жалоб не было", - сказал премьер.

Между тем ранее на этой неделе МИД России выразил обеспокоенность в связи с планами руководства Израиля распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и подчеркнул, что это может привести к эскалации напряженности в регионе.

"В Москве обратили внимание на вызвавшее острую негативную реакцию в арабском мире заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями", - говорилось в сообщении МИД РФ.

1ак ан

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