Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 18:55

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что согласен вести переговоры с палестинцами на основе плана президента США по ближневосточному урегулированию.

"Я согласился вести мирные переговоры с палестинцами на основе этого плана", - сказал Нетаньяху, выступая в Белом доме.

Израильский премьер указал, что это "великолепный план для Израиля и для мира".

Он назвал Трампа "самым лучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме".

Нетаньяху добавил, что реализация плана, возможно, поможет Израилю улучшить отношения с арабским миром. В то же время, по словам премьера Израиля, имплементация плана подтолкнет арабский мир к тому, чтобы "признать Израиль еврейским государством".

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