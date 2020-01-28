Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что согласен вести переговоры с палестинцами на основе плана президента США по ближневосточному урегулированию.
"Я согласился вести мирные переговоры с палестинцами на основе этого плана", - сказал Нетаньяху, выступая в Белом доме.
Израильский премьер указал, что это "великолепный план для Израиля и для мира".
Он назвал Трампа "самым лучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме".
Нетаньяху добавил, что реализация плана, возможно, поможет Израилю улучшить отношения с арабским миром. В то же время, по словам премьера Израиля, имплементация плана подтолкнет арабский мир к тому, чтобы "признать Израиль еврейским государством".
1вл 1во