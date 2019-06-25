Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 10:04

Иерусалим. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Дружба России и Израиля в последние годы стала крепче, чем когда-либо, заявил во вторник президент Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме.

"Израиль благодарен за то, что дружба с Россией в последние годы стала сильнее, сильнее, чем ранее, в последние годы", - заявил он.

"Я хочу поблагодарить российское правительство и президента Владимира Путина за тесную работу с Израилем по механизму устранения конфликтных ситуацией, который позволяет гарантировать, что когда мы себя защищаем, мы не ставим под угрозу безопасность российских сил", - добавил Нетаньяху.

Нетаньяху также отметил, что с тех пор, как президентом США стал Дональд Трамп, отношения Израиля и США "достигли новых высот". Он также поблагодарил Вашингтон за поддержку Израиля.

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