Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 12:50

Иерусалим. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Адвокаты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должны до 10 мая уведомить генпрокуратуру о том, какую дату они предлагают для предварительных слушаний по делам о коррупции, пишут в понедельник местные СМИ со ссылкой на заявление генпрокуратуры.

На этих предварительных слушаниях защита премьера сможет представить генпрокурору страны свои аргументы по поводу трех антикоррупционных разбирательств.

Генпрокурор страны Авихай Мандельблит заявил, что, если Б.Нетаньяху и его адвокаты хотят изложить свою позицию до того, как будет принято решение по поводу выдвижения обвинений, то они должны уведомить следственные органы в течение ближайших 12 дней и выбрать для этого дату.

"Если они хотят провести слушания по вопросу о материалах, касающихся дела, они должны согласовать до 10 мая 2019 года дату слушаний", - говорится в письме А.Мандельблита, направленном юридической команде Б.Нетаньяху.

В конце февраля сообщалось, что генпрокурор страны А.Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках так называемого "дела 1000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Б.Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

В рамках "дела 4000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

Сам Б.Нетаньяху отрицает все звучащие в его адрес обвинения.

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