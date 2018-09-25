Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по скорой встрече израильских и российских военных
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным по скорой встрече военных делегаций двух стран, чтобы обсудить механизм по предотвращению конфликтов, сообщает во вторник газета "Таймс оф Исраэл".
"Нетаньяху сказал, что он и Путин договорились, что российские и израильские военные высокопоставленные лица в скором времени встретятся, чтобы обсудить продолжение работы механизма по предотвращению конфликтов", - сообщает газета.
Такое заявление, пишет газета, израильский премьер сделал, отправляясь из аэропорта Бен-Гурион на мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
ПОСЛЕДУЕТ
1мм эф вв
Интерфакс