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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 14:11 25.09.2018 - 14:11

Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным по скорой встрече военных делегаций двух стран, чтобы обсудить механизм по предотвращению конфликтов, сообщает во вторник газета "Таймс оф Исраэл".

"Нетаньяху сказал, что он и Путин договорились, что российские и израильские военные высокопоставленные лица в скором времени встретятся, чтобы обсудить продолжение работы механизма по предотвращению конфликтов", - сообщает газета.

Такое заявление, пишет газета, израильский премьер сделал, отправляясь из аэропорта Бен-Гурион на мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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