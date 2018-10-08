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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 21:24 08.10.2018 - 21:24

Иерусалим. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным присутствие Ирана и движения "Хезболла" в Сирии, а также обстановку на Голанских высотах.

"Иран и "Хезболла" пытаются организовать присутствие там (в Сирии - ИФ). Мы продолжим действовать решительно против попыток Ирана открыть дополнительный фронт против нас (Израиля - ИФ) на Голанских высотах, и в Сирии мы будем действовать против всех попыток передать смертоносное оружие силам "Хезболлы" в Ливане", - приводит издание "Едиот ахронот" слова Б.Нетаньяху.

При этом израильский премьер отметил, что обсудит эти вопросы с В.Путиным.

"Я обсужу эти темы с президентом Путиным, когда скоро встречусь с ним. Я знаю, что президент Путин понимает значение, которое имеют для меня Голанские высоты, которое имеют для нас Голанские высоты и наследие Израиля", - сказал Б.Нетаньяху.

Он выразил уверенность, что "Израиль на Голанских высотах - это гарантия стабильности в прилегающих районах".

"Израиль на Голанских высотах - это факт, который международное сообщество должно признать. До тех пор, пока это будет зависеть от меня, на Голанские высоты всегда будет распространяться суверенитет Израиля, иначе мы получим Иран и "Хезболлу" на берегах (озера - ИФ) Кинерет", - отметил Б.Нетаньяху.

Большая часть Голанских высот, ранее входившая в состав сирийской провинции Кунейтра, была занята Израилем во время Шестидневной войны июня 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял закон с провозглашением израильского суверенитета над этой территорией, однако ООН отказалась признать это решение.

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