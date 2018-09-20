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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 18:25 20.09.2018 - 18:25

Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг заверил, что Израиль будет продолжать защищаться от иранских агрессивных действий.

"Иран открыто призывает к уничтожению Израиля. Мы будем продолжать защищаться перед лицом такой угрозы", - приводят израильские СМИ слова премьера.

Однако Б.Нетаньяху отметил, что Израиль "не хочет войны, но если она будет навязана нам, то мы будем действовать со всей нашей силой".

СМИ отмечают, что подобные заявления израильского премьера прозвучали спустя несколько дней после того, как силами ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии.

При этом, израильская сторона ранее заявляла, что целью ВВС Израиля был военный объект, откуда оборудование "должно было быть отправлено по заказу Ирана" ливанской шиитской организации "Хезболла".

ВВС Израиля периодически наносят удары по объектам в Сирии. Обычно они нацелены либо против "Хезболлы", либо против находящихся на сирийской территории иранских военных.

Между тем, ранее в четверг лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что организация получила "высокоточные ракеты", несмотря на попытки Израиля воспрепятствовать этому.

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