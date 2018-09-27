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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 19:46 27.09.2018 - 19:46

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что Израиль будет "всегда и везде", особенно в ближневосточном регионе, противостоять Ирану.

"Израиль сделает все, что необходимо, чтобы защитить себя от иранской агрессии. Мы будем противостоять вам в Сирии, мы будем противостоять вам в Ливане, мы будем противостоять вам в Ираке, мы будем противостоять вам всегда и везде для того, чтобы защитить наше государство и наш народ", - сказал он на заседании Генассамблеи ООН.

"Израиль никогда не позволит режиму, который призывает к нашему уничтожению, разрабатывать ядерное оружие. Ни сейчас, ни через десять лет - никогда", - подчеркнул израильский премьер.

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