Нетаньяху заявил, что Израиль будет противостоять Ирану "всегда и везде"
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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что Израиль будет "всегда и везде", особенно в ближневосточном регионе, противостоять Ирану.
"Израиль сделает все, что необходимо, чтобы защитить себя от иранской агрессии. Мы будем противостоять вам в Сирии, мы будем противостоять вам в Ливане, мы будем противостоять вам в Ираке, мы будем противостоять вам всегда и везде для того, чтобы защитить наше государство и наш народ", - сказал он на заседании Генассамблеи ООН.
"Израиль никогда не позволит режиму, который призывает к нашему уничтожению, разрабатывать ядерное оружие. Ни сейчас, ни через десять лет - никогда", - подчеркнул израильский премьер.
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Интерфакс