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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 19:35 16.07.2018 - 19:35

Иерусалим. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в понедельник высоко оценил позицию президента РФ Владимира Путина о необходимости выполнения соглашения 1974 года о разделении между Израилем и Сирией, сообщает газета "Джерузалем пост".

"(Б.Нетаньяху - ИФ) высоко ценит сотрудничество между Израилем и Россией в области безопасности и четко выраженную позицию президента Путина относительно необходимости выполнения соглашения о разделении между Израилем и Сирией от 1974 года", - приводит издание выдержки из заявления канцелярии премьера Израиля.

На пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки В.Путин заявил, что после разгрома террористов в южной зоне деэскалации в Сирии ситуацию на Голанских высотах нужно вернуть к соглашению 1974 года, это позволит обеспечить безопасность Израиля, в пользу чего выступает РФ.

"После завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии в так называемой южной зоне (деэскалации - ИФ) ситуация на Голанских высотах должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года по разъединению израильских и сирийских войск", - сказал он.

По словам главы российского государства, "это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность государства Израиль".

1вл аю об

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