Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 1:45

Иерусалим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявил, что сформирует правое правительство, но будет премьер-министром для всех.

"Это будет правое правительство. Но я намерен быть премьер-министром всего Израиля, правых и левых, евреев и неевреев", - сказал Б.Нетаньяху, выступая с речью перед сторонниками своей правой партии "Ликуд".

Он сообщил, что контактирует с правыми партиями.

"Почти все они публично заявили, что будут рекомендовать мне сформировать следующее правительство", - добавил премьер-министр Израиля.

Б.Нетаньяху отметил, что Израиль под его руководством силен, процветает и "хорошее место для жизни".

По его словам, результат "Ликуда" на данных выборах "почти беспрецендентный".

"Когда мы получали так много мест? Я даже не помню", - сказал он.

Однако, практически объявляя победу своей партии, Б.Нетаньяху попросил воздержаться от преждевременных выводов, пока не подсчитаны все избирательные бюллетени.

"Длинная ночь, может быть, длинный день, все еще впереди, и мы будем ждать окончательных результатов", - заявил он.

Согласно обновленным данным экзит-поллов, партия "Ликуд" получает 35 мест в парламенте, при этом оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" - 34.

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