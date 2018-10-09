Нетаньяху и Акимов обсудили сотрудничество РФ и Израиля в экономике и медицине (версия 2)
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Иерусалим. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-премьер России Максим Акимов на встрече в Иерусалиме обсудили сотрудничество двух стран, сообщили во вторник в канцелярии израильского премьера.
"Акимов и Нетаньяху обсудили продолжающийся прогресс в сотрудничестве в области медицины, науки, строительства и сельского хозяйства", - говорится в сообщении офиса Б.Нетаньяху.
В нем отмечается, что участники встречи достигли договоренностей по соглашению между Израилем и Россией об усыновлении.
Газета "Джерузалем пост" отмечает, что на переговорах речь шла и об экономических вопросах.
В ходе переговоров во вторник израильский премьер отметил важность отношений между Израилем и Россией, а также сотрудничество перед лицом региональных угроз.
"Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул важность связей между двумя странами и продолжения диалога по теме региональных угроз с учетом интересов обеих стран", - указывается в сообщении.
Газета "Джерусалим пост" со своей стороны отмечает, что эта первая встреча Б.Нетаньяху с представителем российского руководства после инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20.
17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли. Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.
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Интерфакс