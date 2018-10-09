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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 14:48 09.10.2018 - 14:48

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Иерусалим. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-премьер России Максим Акимов на встрече в Иерусалиме обсудили сотрудничество двух стран, сообщили во вторник в канцелярии израильского премьера.

"Акимов и Нетаньяху обсудили продолжающийся прогресс в сотрудничестве в области медицины, науки, строительства и сельского хозяйства", - говорится в сообщении офиса Б.Нетаньяху.

В нем отмечается, что участники встречи достигли договоренностей по соглашению между Израилем и Россией об усыновлении.

Газета "Джерузалем пост" отмечает, что на переговорах речь шла и об экономических вопросах.

В ходе переговоров во вторник израильский премьер отметил важность отношений между Израилем и Россией, а также сотрудничество перед лицом региональных угроз.

"Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул важность связей между двумя странами и продолжения диалога по теме региональных угроз с учетом интересов обеих стран", - указывается в сообщении.

Газета "Джерусалим пост" со своей стороны отмечает, что эта первая встреча Б.Нетаньяху с представителем российского руководства после инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20.

17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли. Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.

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