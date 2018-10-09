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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 14:20 09.10.2018 - 14:20

Иерусалим. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-премьер России Максим Акимов на встрече в Иерусалиме обсудили сотрудничество двух стран, сообщает во вторник газета "Джерузалем пост".

"Акимов и Нетаньяху обсудили сотрудничество в нескольких областях, в том числе в экономике, медицине, процессе усыновления, а также в научной и сельскохозяйственной сфере", - пишет издание.

В ходе переговоров во вторник израильский премьер отметил важность отношений между Израилем и Россией, а также сотрудничество перед лицом региональных угроз.

Газета отмечает, что эта первая встреча Б.Нетаньяху с представителем российского руководства после инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20.

17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли. Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.

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