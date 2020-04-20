Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 8:22

Иерусалим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху встретился в понедельник утром в резиденци премьра в Иерусалиме с лидером оппозиции, председателем кнессета (парламента Израиля) Бенни Ганцем, говорится в совместном заявлении блоков "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", которые они возглавляют.

По сообщению израильской радиостанции "Аруц шева" ("Седьмой канал"), которая приводит выдержки из этого документа, встреча прошла в то время, как переговорные группы двух блоков достигли значительного прогресса в вопросе о формировании правительства национального единства, и что они близки к подписанию коалиционного соглашения.

Израильская пресса напоминает, что основным камнем преткновения в коалиционных переговорах является требование "Ликуд" оградить лидера этого блока Нетаньяху от любых антагонистических решений израильского суда является.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в ноябре выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе передал обвинительное заключение в суд.

Ганц ранее выступил с предупреждением относительно того, что если соглашение (о формировании правительства) не будет подписано к понедельнику, то он, как спикер кнессета (парламента Израиля), обратится к мерам юридического характера, которые в случае их принятия не позволят Нетаньяху заниматься формированием правительства.

Законопроектом, о котором упомнил Ганц и который может поддержать большинство депутатов, предусмотрено, что любой гражданин Израиля, в отношении кого выдвинуты уголовные обвинения, не может формировать правительство.

Между тем, президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что в случае, если "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" так и не удастся сформировать коалиционное правительство, то четвертые парламентские выборы пройдут в Израиле 4 августа.

В четверг утром Ривлин официально уведомил Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, и теперь это право переходит к кнессету, у которого будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить соглашение.

Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

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