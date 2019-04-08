Иерусалим. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его основной соперник по предвыборной гонке Бенни Ганц в заключительный раз обратились к избирателям перед намеченными на вторник парламентскими выборами, сообщают в понедельник местные СМИ.

Выступая перед сторонниками в понедельник, Б.Нетаньяху указал им на необходимость обязательно прийти на выборы, чтобы не дать левым партиям сформировать собственную коалицию. Он обратился, в частности, к тем избирателям, которые заранее уверены победа "Ликуда", а поэтому не считают необходимостью идти на выборы. "Прямо сейчас, если каждый сторонник "Ликуда" не выйдет вместе со своей семьей и друзьями, мы проснемся и увидим (экс-министра финансов - ИФ) Яира Лапида на посту премьер-министра", - заявил он на рынке Махане-Иегуда в Иерусалиме.

"Прямо сейчас мы отстаем на несколько мест", - добавил Б.Нетаньяху, отметив, что правое правительство находится в опасности.

В свою очередь лидер политического альянса левых партий, бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля, Бенни Ганц, в очередной раз исключил возможность формирования правительства национального единства с партией "Ликуд", пока ее возглавляет Б.Нетаньяху, и указал на то, что опасность угрожает самому премьеру Израиля.

"Люди осознают, что правые партии вне опасности. В опасности Нетаньяху. Это вопрос не личной, физической, безопасности, а юридической, потому что он должен объясниться за то, что он сделал", - сказал он в своем интервью "Галей цахаль", имея в виду коррупционные разбирательства, по итогам которого Б.Нетаньяху могут предъявить обвинения.

В конце генпрокурор страны Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках "дела 1000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Б.Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы. Сам Б.Нетаньяху отрицает все звучащие в его адрес обвинения.

Предварительные слушания по трем делам, в рамках которых против премьер-министра Израиля могут выдвинуть обвинения в коррупции, состоятся после выборов.

Альянс "Кахоль-лаван" во главе с Б.Ганцом и экс-министром финансов Яиром Лапидом идут ноздря в ноздрю с "Ликудом" по итогам предвыборных опросов. Это объединение было специально создано для участия в выборах в Кнессет в 2019 году на основе трех партий - "Хосен Ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем".

Если этот альянс победит на выборах, то, согласно договоренностям его лидеров, пост премьера до ноября 2021 будет занимать Б.Ганц, министра иностранных дел - Я.Лапид. Затем пост премьера получит Я.Лапид, а Б.Ганц станет министром обороны.

Если "Ликуд" наберет большинство голосов, и Б.Нетаньяху останется на посту четвертый срок подряд, то он может войти в историю как премьер-министр, наиболее долго сохранявший свой пост, превзойдя даже одного из отцов-основателей Израиля Давида Бен-Гуриона.

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