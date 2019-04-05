Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 10:00

Иерусалим. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Блок правых и религиозных партий Израиля по итогам выборов может с большим отрывом опередить соперников, пишет в пятницу The Jerusalem Post со ссылкой на результаты опроса.

Согласно результатам опроса, блок сторонников Б.Нетаньяху может рассчитывать 68 мест в 120-местном Кнессете, а левые партии получат 52 места.

В то же время, непосредственно партия Б.Нетаньяху "Ликуд" немного уступит своему основному сопернику: опрос показал, что левый альянс "Кахоль-лаван" получит 28 мест, а "Ликуд" - только 27 мест. Минимальный порог в 3,25% голосов, согласно результатам, преодолеют еще 12 партий.

Опрос проводился исследовательской группой Smith Research специально для издания примерно за неделю до выборов среди свыше 1 тыс. респондентов.

Выборы в Израиле запланированы на 9 апреля.

После подведения итогов выборов президент Израиля проведет встречу с лидерами партий, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей, и на свое усмотрение выбирает ту партию, которая, по его мнению, лучше всего способна сформировать коалицию.

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