Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 11:57

Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара в четверг встретились в московском аэропорту с освобожденной из российской тюрьмы Наамой Иссахар и ее матерью Яффой, сообщила администрация премьера на странице в Twitter.

"Это очень трогательно увидеть вас. А теперь мы возвращаемся домой", - цитируются на странице слова Нетаньяху.

В свою очередь на странице Нетаньяху в Twitter появилась видеозапись, где он с супругой приветствуют Нааму Иссахар и ее мать и радостно обнимают их.

Ранее представители израильского посольства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху вылетят в Израиль.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху поблагодарил российского президента Владимира Путина за помилование израильтянки Наамы Иссахар.

Путин в среду подписал указ о помиловании израильтянки, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!