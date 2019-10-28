Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 8:17

Иерусалим. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и пытающийся сформировать следующее правительство страны лидер оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц провели переговоры в Тель-Авиве, пишет в понедельник The Times of Israel.

По данным газеты, Нетаньяху и Ганц встретились в воскресенье поздно вечером один на один в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве. До непосредственной встречи лидеров двух партий переговоры вели их сотрудники. Издание отмечает, что прогресса стороны пока не добились. Тем не менее, они договорились вновь провести еще одну встречу.

По итогам встречи Ганц заявил журналистам, что продолжает работу над формированием правительства национального единства.

"Я завершил деловую встречу с премьер-министром. Могу вас проинформировать, что я продолжу предпринимать все возможные усилия, чтобы сформировать правительство национального единства и предотвратить третьи выборы в государстве Израиль (за год - ИФ)", - сказал политик, которому на прошлой неделе президент Израиля Реувен Ривлин поручил сформировать коалицию после того, как с этой задачей вновь не справился Нетаньяху.

По итогам встречи сотрудников партий, ведущих переговоры о формировании правительства, главный переговорщик правящей партии "Ликуд", министр туризма Ярив Левин, заявил, что "Кахоль-Лаван" отказалась от предложения Ривлина сформировать правительство национального единства, где Нетаньяху занял бы пост премьера первым на ротационной основе.

Согласно плану Ривлина, Нетаньяху и Ганц заняли бы пост премьера каждый на два года. Однако в случае, если Нетаньяху предъявят обвинения в рамках коррупционных разбирательств, слушания по которым проходят в настоящее время, тогда Ганц получит полномочия премьера в полном объеме.

Нетаньяху на прошлой неделе сообщил Ривлину, что не смог сформировать коалицию. Ривлин передал этот мандат Ганцу.

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