Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 0:43

Иерусалим. 29 января. ИНТЕРФАКС - СМИ Израиля не исключают, что премьер их страны Биньямин Нетаньяху, который на этой неделе посетит РФ, вернется на родину вместе со своей соотечественницей - осужденной в России Наамой Иссахар.

"Премьер Биньямин Нетаньяху планирует посетить Москву по пути из Вашингтона в Израиль. И не исключено, что в четверг он заберет с собой Нааму Иссахар", - пишет The Jerusalem Post.

Аналогичного мнения придерживается другое крупное израильское издание - "Едиот ахронот".

"Ожидается, что Нетаньяху вернется в Израиль вместе с Наамой - после того, как она будет помилована президентом Путиным", - пишет эта газета.

Портал newsru.co.il, со своей стороны, отмечает, что "высока вероятность" возвращения Иссахар вместе с Нетаньяху в Израиль из РФ.

25-летняя гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября прошлого года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбами о помиловании девушки.

Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар в Иерусалиме заверил, что "все будет хорошо". "Я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху), который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать соответствующее прошение. "Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит", - сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В минувшие выходные дни стало известно, что Наама Иссахар подала прошение о помиловании.

27 января областная комиссия единогласно решила рекомендовать помиловать Иссахар.

28 января заключение комиссии подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, документ был незамедлительно отправлен в администрацию президента.

1во ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!