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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 19:35 09.10.2018 - 19:35

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, встречавшийся во вторник в Иерусалиме с вице-премьером РФ Максимом Акимовым, выразил надежду на то, что Израиль и Россия смогут продолжить эффективную координацию между военными обеих стран.

"Я думаю, что при здравом смысле и доброй воле мы сможем прийти к решению, которое позволит нам продолжить хорошую координацию между российскими и израильскими военными", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные на пресс-конференции.

При этом Б.Нетаньяху выразил надежду на урегулирование разногласий между Израилем и Россией.

В то же время премьер подчеркнул, что ранее он заявил М.Акимову о намерении Израиля продолжать наносить удары по целям в Сирии, несмотря на поставки России С-300 в Сирию.

По словам Б.Нетаньяху, Израиль намерен продолжать свою "легитимную деятельность в Сирии против Ирана и его ставленников, которые заявляют о своем намерении уничтожить нас (Израиль - ИФ)".

Газета "Джерузалем пост" ранее отмечала, что встреча Б.Нетаньяху с М.Акимовым - первая встреча премьера Израиля с представителем российского руководства после инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20.

17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли. Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.

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