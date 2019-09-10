Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 19:02

Иерусалим. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что намерен в случае победы на выборах распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

"Есть одно место, на которое мы можем распространить израильский суверенитет после выборов", - заявил Нетаньяху, слова которого приводят израильские СМИ. Он пояснил, что речь идет как раз об Иорданской долине и о ряде территорий к северу от Мертвого моря.

Кроме того, премьер подтвердил намерение аннексировать возведенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения, пообещав действовать по этому вопросу в координации с президентом США Дональдом Трампом.

Наконец, Нетаньяху объявил, что подготовленный Вашингтоном план палестино-израильского урегулирования, как ожидается, будет представлен вскоре после намеченных на 17 сентября выборах в Израиле.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами.

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