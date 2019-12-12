Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 12:32

***Он сохранит за собой пост премьера

Иерусалим. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что до конца 2019 года передаст свои портфели министров здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и по делам диаспоры другим политикам, сообщает The Jerusalem Post.

Ожидается, что до 1 января 2020 года он выберет кандидатуры и назначит министров.

Об этом решении он объявил Верховному суду после петиции, которая требовала, чтобы Нетаньяху, которому предъявили обвинения по коррупционным делам, освободил эти посты. Также петиция требовала от Нетаньяху уйти в отставку и назначить себе замену.

Адвокаты Нетаньяху в свою очередь указали на то, что, согласно израильскому законодательству, действующий глава правительства не обязан ни уходить в отставку, ни отказываться от министерских должностей. Однако Нетаньяху в данном случае решил проявить уважение к тем, кто призвал его покинуть министерские посты.

До недавнего времени у Нетаньяху также был портфель министра обороны. Однако он передал его Нафтали Беннету.

В ночь на четверг сообщалось, что в Израиле вновь не смогли сформировать правительство и проведут третьи за год выборы в парламент. Нетаньяху обвинил в создавшейся ситуации оппозиционную партию "Кахоль-Лаван".

Предыдущие выборы прошли 9 апреля и 17 сентября 2019 года.

Ни премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, ни лидеру оппозиции Бенни Ганцу не удалось сформировать коалицию по итогам выборов, состоявшихся в сентябре. Тогда блоки правых и левых партий набрали примерно одинаковое количество голосов избирателей, и президент Израиля Реувен Ривлин сначала поручил формировать правительство действующему премьеру. После того, как Нетаньяху не справился, это право перешло к Ганцу, но и ему не удалось решить эту задачу.

По итогам первых в 2019 году парламентских выборов, состоявшихся в апреле, правительство пытался сформировать Нетаньяху, но ему не удалось это сделать из-за отказа Авигдора Либермана, партия которого получила пять мест в Кнессете, присоединиться к блоку правых партий. Без Либермана у Нетаньяху было 60 голосов, таким образом, до формирования коалиции его отделял всего один голос.

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