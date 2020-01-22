Иерусалим. 22 января. ИНТЕРФАКС - Дело обвиняемой в РФ в контрабанде наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг, в стране надеются на жест доброй воли со стороны России, сообщил глава пресс-офиса правительства страны Ницан Хен.

"Премьер-министр будет говорить о вопросах внешней политики Израиля, связанных с Россией, таких как Сирия. Но также будут обсуждаться внутренние вопросы: граждан, переселившихся в Израиль из России 20 лет назад, церкви в восточном Иерусалиме, управление которой Путин хочет вернуть России, Нааме Иссахар", - сказал Хен "Интерфаксу".

"Мы надеемся (на освобождение Иссахар). Некоторые думают, что она прилетит в самолёте вместе с президентом России, надеются на сюрприз для Израиля. Но я не верю в сюрпризы, я думаю, он объявит о жесте доброй воли, гуманитарном шаге", - добавил представитель правительства Израиля.

Он отметил, что в общей сложности на встрече Нетаньяху и Путина планируется обсудить порядка 9-10 тем.

25-летняя гражданка Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября прошлого года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки. "Вся общественность в Израиле наблюдает за этим делом. Переговоры ведутся на самом высоком политическом уровне обоих стран", - сказал ранее "Интерфаксу" временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.

1ва ан

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