Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 15:11

*** В планы Нетаньяху входит встреча с Шойгу

Иерусалим. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках визита в Сочи в четверг планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и усиление механизмов военной координации между двумя странами, говорится в коммюнике, распространенном в среду канцелярией израильского премьера.

В документе отмечается, что Нетаньяху также намерен провести встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Сопровождать израильского премьера в этой поездке будет директор Совета национальной безопасности Израиля, говорится в сообщении.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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