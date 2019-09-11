*** В планы Нетаньяху входит встреча с Шойгу
Иерусалим. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках визита в Сочи в четверг планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и усиление механизмов военной координации между двумя странами, говорится в коммюнике, распространенном в среду канцелярией израильского премьера.
В документе отмечается, что Нетаньяху также намерен провести встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Сопровождать израильского премьера в этой поездке будет директор Совета национальной безопасности Израиля, говорится в сообщении.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1ар др