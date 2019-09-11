Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 15:23

*** В планы израильского премьера входит встреча с Шойгу

Иерусалим. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках визита в Сочи в четверг планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и усиление механизмов военной координации между двумя странами, говорится в коммюнике, распространенном в среду канцелярией израильского премьера.

В документе отмечается, что Нетаньяху также намерен провести встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Сопровождать израильского премьера в этой поездке будет директор Совета национальной безопасности Израиля, говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин 12 сентября в Сочи проведет переговоры с Нетаньяху.

"Завтра состоится рабочий визит премьер-министра Израиля Нетаньяху. Завтра в Сочи состоятся российско-израильские переговоры", - сказал Песков журналистам в среду.

Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе переговоров в Сочи 12 сентября Путина и Нетаньяху "имеется в виду рассмотреть вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке".

Ранее офис главы правительства Израиля сообщил, что в ходе визита в РФ Нетаньяху собирается донести до российского руководства "озабоченности по поводу укрепления позиций Ирана в Сирии".

Израильские СМИ отмечают, что поездка премьера в РФ состоится за пять дней до парламентских выборов, которые назначены в Израиле на 17 сентября.

Визит Нетаньяху происходит также в преддверии саммита стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) по сирийскому урегулированию: Путин заявлял, что в середине сентября посетит турецкую Анкару для участия в этой встрече.

1ар ки

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