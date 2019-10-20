Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 11:28

Иерусалим. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не планирует просить у президента Реувена Ривлина дополнительные 14 дней для формирования коалиции, сообщает в воскресенье Times of Israel со ссылкой на члена его партии "Ликуд".

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не станет просить президента Реувена Ривлина отсрочку в 14 дней после того, как в среду (23 октября - ИФ) истечет срок формирования правительства", - цитирует газета израильского депутата.

Согласно израильскому законодательству, по итогам выборов президент поручает одному из представителей крупнейших прошедших в Кнессет партий сформировать правительство, которое должно получить одобрение минимум 61 депутата из 120. Ривлин поручил это сделать Нетаньяху. К 23 октября Нетаньяху должен проинформировать Ривлина, получилось у него это сделать или нет. Технически у него есть право запросить у президента еще 14 дней.

Однако по итогам апрельских выборов Нетаньяху не смог сформировать коалицию, парламент объявил о самороспуске и проведении новых, вторых по счету за год, выборов, которые в итоге состоялись в сентябре.

В случае, если выбранный кандидат не справился с задачей сформировать коалицию, президент может поручить это другому члену Кнессета. Израильские СМИ полагают, что Ривлин может выбрать основного конкурента Нетаньяху - лидера партии "Кахоль-лаван" Бенни Ганца, однако они также указывают на то, что и у Ганца мало шансов сформировать коалицию. Таким образом, не исключено, что в Израиле могут в третий раз за год пройти выборы, отмечают СМИ.

В настоящее время у блока правых партий, который возглавляет премьер, 55 мест в Кнессете.

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