Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:26

Иерусалим. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Иран приступил к размещению высокоточных ракет в Йемене с намерением нанести удар по Израилю, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит в понедельник газета "Гаарец".

"Иран уже стремится заполучить высокоточное оружие для поражения любой цели на Ближнем Востоке... они производят его в Иране и хотят разместить в Ираке и в Сирии, и заменить арсенал из 130 тыс. ракет в Ливане на высокоточные боеприпасы", - сказал Нетаньяху в ходе встречи с министром финансов США Стивеном Мнучиным.

"Они стремятся сделать это, и они уже начали развертывание их в Йемене, чтобы и оттуда ударить по Израилю", - продолжил он.

По словам Нетаньяху, Израиль "все еще находится в самой гуще войны против терроризма, и не только против суннитских экстремистов во главе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), но и против экстремистов-шиитов во главе с Ираном и его марионеток на Ближнем Востоке".

Мнучин в свою очередь пообещал на встрече, что США нарастят экономические санкции в отношении Ирана. По его словам, политика максимального давления США сдерживает агрессию Ирана.

1мм аю

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