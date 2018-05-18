Нетаньяху обвинил СПЧ ООН в лицемерии после решения провести расследование событий в секторе Газа
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Иерусалим. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу обвинил в лицемерии и пристрастности Совет по правам человека ООН после одобрения резолюции с предложением провести независимое международное расследование столкновений израильских военных и палестинцев в секторе Газа.
"Ничего нового под солнцем. Организация, которая называет себя Советом по правам человека, вновь доказала, что она лицемерна и предвзята, и ее целью является навредить Израилю и поддержать террор", - говорится в заявлении Б.Нетеньяху.
Он отметил, что исход голосования был предопределен, поскольку большинство в Совете представляют собой настроенные против Израиля страны.
"Государство Израиль продолжит защищать своих граждан и солдат", - добавил он.
Ранее сообщалось, что за проект резолюции, призывающий к проведению расследования, проголосовали 29 стран, 14 стран воздержались от голосования (среди них Германия и Великобритания), а также две страны - США и Австралия - проголосовали против расследования.
Целью расследования будет установить, имело ли место нарушение прав человека в секторе Газа, в восточной части Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан.
Массовые акции протеста палестинцы проводят с конца марта, однако 14 мая, в день открытия нового посольства США в Иерусалиме, количество участников демонстрации на границе с Израилем достигло 40 тыс. человек. В итоге акция протеста переросла в беспорядки и столкновения. Жертвами столкновений, произошедших в понедельник на границе сектора Газа между палестинцами и израильскими военными, стали более 60 человек, еще 2 тыс. получили ранения.
Палестинцы считают Иерусалим оккупированным Израилем городом, а также желают сделать восточную часть Иерусалима столицей своего государства в будущем.
эф во
Интерфакс