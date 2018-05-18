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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 20:13 18.05.2018 - 20:13

Иерусалим. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу обвинил в лицемерии и пристрастности Совет по правам человека ООН после одобрения резолюции с предложением провести независимое международное расследование столкновений израильских военных и палестинцев в секторе Газа.

"Ничего нового под солнцем. Организация, которая называет себя Советом по правам человека, вновь доказала, что она лицемерна и предвзята, и ее целью является навредить Израилю и поддержать террор", - говорится в заявлении Б.Нетеньяху.

Он отметил, что исход голосования был предопределен, поскольку большинство в Совете представляют собой настроенные против Израиля страны.

"Государство Израиль продолжит защищать своих граждан и солдат", - добавил он.

Ранее сообщалось, что за проект резолюции, призывающий к проведению расследования, проголосовали 29 стран, 14 стран воздержались от голосования (среди них Германия и Великобритания), а также две страны - США и Австралия - проголосовали против расследования.

Целью расследования будет установить, имело ли место нарушение прав человека в секторе Газа, в восточной части Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан.

Массовые акции протеста палестинцы проводят с конца марта, однако 14 мая, в день открытия нового посольства США в Иерусалиме, количество участников демонстрации на границе с Израилем достигло 40 тыс. человек. В итоге акция протеста переросла в беспорядки и столкновения. Жертвами столкновений, произошедших в понедельник на границе сектора Газа между палестинцами и израильскими военными, стали более 60 человек, еще 2 тыс. получили ранения.

Палестинцы считают Иерусалим оккупированным Израилем городом, а также желают сделать восточную часть Иерусалима столицей своего государства в будущем.

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