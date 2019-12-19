Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 20:11

Иерусалим. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полон решимости добиваться возвращения на родину израильтянки Нааме Иссасхар, осужденной в РФ за хранение и контрабанду наркотиков.

"Несмотря на разочарование решением суда, я не сдаюсь. Я буду продолжать действовать, используя все пути, чтобы вернуть Нааму домой", - говорится в заявлении, размещенном на странице МИД Израиля в Facebook. В нем отмечается, что Нетаньяху в четверг поговорил по телефону с матерью осужденной.

Также разочарование решением московского суда выразило внешнеполитическое ведомство Израиля.

"Несмотря на разочаровывающее решение суда РФ, мы и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для освобождения Наамы Иссасхар и ее возвращения домой. МИД продолжит оказывать помощь Нааме и членам ее семьи всеми возможными способами", - отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд в четверг не нашёл оснований для отмены приговора израильтянке Иссасхар, осужденной в РФ за хранение и контрабанду около 10 граммов гашиша.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к хранению и контрабанде наркотиков.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссасхар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

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