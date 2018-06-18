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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 21:03 18.06.2018 - 21:03

Иерусалим. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник встретился с королем Иордании Абдуллой II в Аммане, сообщает газета "Гаарец".

Стороны обсудили вопросы развития региона, установления мира на Ближнем Востоке, а также экономические связи между двумя странами.

Встреча произошла после нескольких месяцев напряженных взаимоотношений между двумя странами после того, как двое иорданцев погибли от рук сотрудников охраны израильского посольства в Аммане.

Позже на этой неделе старший советник президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт совершат турне по странам Ближнего Востока. Представители США остановятся в Иордании, Египте, Саудовской Аравии, Катаре и Израиле.

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