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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 9:06 31.05.2018 - 09:06

Иерусалим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Майком Помпео соглашение, согласно которому Тель-Авив не будет препятствовать размещению сирийской армии на границе с Израилем, сообщает в четверг газета "Джерузалем пост".

По ее данным, соглашение достигнуто в ходе дипломатических переговоров Израиля с Россией, США и Иорданией.

Ранее сообщалось, что стороны при этом пришли к пониманию того, что "иранские военные части не должны дислоцироваться вблизи северной границы Израиля".

"Иран и "Хезболла" (шиитская группировка - ИФ), однако, не будут допущены к контролю над южной Сирией", - говорилось в сообщении.

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