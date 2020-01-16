Иерусалим. 16 января. ИНТЕРФАКС - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил развитие обстановки в ближневосточном регионе и ситуацию с Наамой Иссахар - осужденной в РФ израильтянкой, сообщает в четверг канцелярия премьера Израиля.

В сообщении, детали которого приводит израильское издание The Jerusalem Post, отмечается, что по итогам разговора "оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос", и что "ситуация движется к урегулированию".

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